الأردن يحذر من مخاطر تنفيذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في رفح

حذرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن مدينة رفح تؤوي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، التأكيد على رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.



وشدّد على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كل أنحاء القطاع.



كما دعا القضاة، المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة.



وأكَّد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.