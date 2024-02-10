حزب المستقلين الجدد: الحوار الوطني بمرحلته الثانية بمثابة تجديد ثقة من الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن «ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية أنه بمثابة تجديد ثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مؤكدًا أنه سيكون أشمل لما تمت مناقشته بالمرحلة الأولى من الحوار.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني سيشهد طرحًا لوثيقة الحكومة واستراتيجيات الاقتصاد المصري، قائلًا إن مجلس الأمناء أتاح الفرصة أمام كل من يريد المشاركة برأي أو تنفيذ أو رؤية؛ لتلقي الأفكار حول القضايا الاقتصادية.

واعتبرها «فرصة جيدة»؛ للاشتراك ووضع آليات ومراحل تنفيذ خلال فترات زمنية محددة، لترفع إلى الرئيس السيسي، موضحًا أن الحوار مهتم بمناقشة القضايا التي تشغل بال المواطن، ومنها: التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي والنهوض بالصناعة والسياحة.

وأشار إلى أن «الحوار الوطني ليس جهة تشريعية، ولكنه مشاركة فاعلية لصناعة المستقبل والوصول لحلول أفضل»، مضيفًا: «وإذا كانت هناك رؤى تضيف لوثيقة الحكومة فالكرة في ملعب الجميع للمشاركة بفاعلية».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته اليوم، بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية، استجابة لدعوة الرئيس السيسي.

وناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.