هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز كونيكو شرق سوريا

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تعرضت، قاعدة أمريكية في أحد حقول الغاز شرق سوريا، مساء اليوم السبت، لهجوم مختلط بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال مراسل وكالة «سبوتنيك»، إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز «كونيكو» للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم، لهجوم عبر دفعتين الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.

وأضاف: «فور الهجوم، بدأ تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن».

وأشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف الأمريكي في القاعدة المذكورة؛ حاولت التصدي للهجومين لكن دون جدوى.

وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر، لـ113 هجوما منها 31 على قاعدة حقل «كونيكو» للغاز شمالي دير الزور.