مصطفى الفقي يستنكر تصريحات بايدن: معقول حد يقول إن مصر قافلة معبر رفح!

علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ادعى فيها إغلاق مصر لمعبر رفح، قائلًا إن «بايدن يعاني من اضطراب في الذاكرة».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنها ليست المرة الأولى لزلات الرئيس الأمريكي، مستشهدًا بقوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.



ونوه أن «بايدن» يواجه مشكلة حقيقية؛ خاصة أن 2024 سنة الانتخابات الأمريكية، مضيفًا: «بايدن يزايد على الآخرين بأخطاء كبيرة جدًا، وحضوره مجلس الحرب الإسرائيلي يظل سُبة في ضمير العالم الحي وادعاء الولايات المتحدة أنها تؤيد الحريات».



وأكد أن «مصر لا تتطاول على أحد، كما أنها بطبيعتها لا تتدخل في شئون الآخرين ولا تتخطى حدود اللياقة»، مستنكرًا: «حد يقول إن مصر قافلة رفح، هل هذا معقول! كلنا كنا شايفين الضرب من الناحية الفلسطينية».



ونوه أن «رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتمتع بدرجة من درجات الكذب العليا وإحساس بالغرور والغطرسة لن يدوم»، مختتمًا: «لا يمكن أن يظل هذا القهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الباسل؛ الذي قاوم مقاومة لا نظير لها في التاريخ الحديث».



وأمس الجمعة، قالت رئاسة الجمهورية، إن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات وأنها في سبيل ذلك وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر.



وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن مصر تعمل على تسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين لمعبر رفح لتفقد الجهود التي تقوم بها السلطات المصرية؛ لإنفاذ المساعدات إلى غزة.



وأشارت الرئاسة، إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش.