ترامب يعتزم العفو عن حاكم إلينوي السابق رود بلاجوجيفيتش

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن حاكم ولاية إلينوي السابق رود بلاجوجيفيتش بعد خمس سنوات من تخفيف العقوبة الصادرة بحقه في تهم تتعلق بالفساد، بحسب مصدر لوكالة أسوشيتد برس للأنباء (أ ب).

وخفف ترامب عقوبة بلاجوجيفيتش بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة الفساد السياسي خلال فترة ولايته الأولى.

ويعتزم ترامب التوقيع على العفو بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي ، حسبما أفاد المصدر الذي تحدث إلى وكالة (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته.

يشار إلى أن بلاجوجيفيتش ، وهو ديمقراطي ظهر في برنامج ترامب لتلفزيون الواقع ، "سليبرتي أبرينتس" ، أدين في عام 2011 وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما. وخدم ثماني سنوات قبل أن يخفض ترامب ، وهو جمهوري ، فترته.

وظهر بلاجوجيفيتش في برنامج " سليبرتي أبرينتس" ، عام 2010 ، قبل بدء محاكمته الأولى بتهمة الفساد .

وبعد ذلك ربط ترامب كرئيس، بين التحقيقات في سلوكه الشخصي في فترة ولايته الأولى وقضية بلاجوجيفيتش.

مثل باتريك فيتزجيرالد ، المدعي العام الأمريكي السابق الذي حاكم بلاجوجيفيتش ، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي ، الذي طرده ترامب من وكالة الاستخبارات الداخلية في عام 2017.

وكان كومي يعمل في القطاع الخاص أثناء التحقيقات وتوجيه الاتهام إلى بلاجوجيفيتش.

وكان المستشار الخاص السابق روبرت مولر ، الذي أشرف على التحقيق في العلاقات بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية لعام 2016 ، مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي خلال التحقيق مع بلاجوجيفيتش.