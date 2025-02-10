أفاد مصدر أمني من مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، بهبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ«السومرية نيوز»، إن «طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية هبطت اضطراريًا في مطار بغداد الدولي بعد وفاة أحد المسافرين على متنها».

وأضاف أن «الطائرة كانت متوجهة من مطار البصرة الدولي إلى أربيل»، مشيرًا إلى أنه «تم إنزال المسافرين في مطار بغداد واستدعاء فرق الإسعاف لنقل المتوفى».

وأشار مصدر لموقع «بغداد اليوم»، إلى أنه «يجري التحقيق في الحادث من قبل السلطات العراقية المختصة، بما في ذلك وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني، لتحديد الأسباب الكامنة وراء الوفاة، ومدى كفاءة الإجراءات الطبية المتبعة على متن الطائرة».