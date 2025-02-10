أمطار غزيرة تضرب دمياط والمحليات تتدخل لرفع التراكمات

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق المدينة، مما أدى إلى تراكم المياه في بعض الشوارع الرئيسية.

ووجّه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، برفع مياه الأمطار، وتعزيز كفاءة منظومة النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار، وذلك بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقد كثّفت فرق العمل التابعة لمجلس المدينة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جهودها لتسليك المصارف والمجاري المائية التي تأثرت بالأمطار، مع المتابعة المستمرة من قِبَل المسؤولين لحل أي مشكلات قد تطرأ.

ودعت الأجهزة المحلية جميع المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الطرقات، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مياه. كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان الحفاظ على النظام وتسهيل حركة المرور، بالإضافة تعزيز استعدادات فرق الطوارئ وتجهيز المعدات لمواجهة أي ظروف مناخية مفاجئة، مثل الأمطار الغزيرة التي تشهدها دمياط حاليًا.