 الزمالك يقدم عرضه الأخير لـ زيزو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يقدم عرضه الأخير لـ زيزو

الشروق
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 12:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 12:30 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن عرض الزمالك الأخير للاعب الفريق أحمد سيد زيزو من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" عرض الزمالك الأخير المقدم لـ زيزو هو التوقيع لمدة 3 سنين، ويتقاضى 50 مليون جنيه في الموسم الواحد".

أضاف هاني حتحوت:" الزمالك سيخبر زيزو أنه من الصعب جدا أن يضع أموالا أكثر من ذلك".

أتم هاني حتحوت:" لم تجرى الجلسة الآن، وكان آخر موقف من زيزو هو أنه قرر أن يكون آخر من يحصل على مستحقاته بعد الانتهاء من إعطاء لاعبي الزمالك جميعا مستحقاتهم".


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