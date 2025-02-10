الزمالك يقدم عرضه الأخير لـ زيزو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن عرض الزمالك الأخير للاعب الفريق أحمد سيد زيزو من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" عرض الزمالك الأخير المقدم لـ زيزو هو التوقيع لمدة 3 سنين، ويتقاضى 50 مليون جنيه في الموسم الواحد".

أضاف هاني حتحوت:" الزمالك سيخبر زيزو أنه من الصعب جدا أن يضع أموالا أكثر من ذلك".

أتم هاني حتحوت:" لم تجرى الجلسة الآن، وكان آخر موقف من زيزو هو أنه قرر أن يكون آخر من يحصل على مستحقاته بعد الانتهاء من إعطاء لاعبي الزمالك جميعا مستحقاتهم".