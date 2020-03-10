عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد لسلفاكير العزم على تحقيق السلام

أكد الفريق أول الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، عزم أطراف محادثات السلام في جوبا على التوصل لاتفاق سلام نهائي، قبل نهاية الجولة الحالية في التاسع من أبريل المقبل.

وذكر مجلس السيادة السوداني -في بيان اليوم الثلاثاء- أن كباشي قدم لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، خلال لقائه به في جوبا اليوم، بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية، عرضا عن تفاصيل تمديد أجل مفاوضات السلام السودانية إلى التاسع من ابريل، والبرنامج الزمني الصارم الذي التزمت به الأطراف أمام الوساطة.

وأكد كباشي التزام الحكومة و "الجبهة الثورية" بتحقيق سلام شامل بنهاية فترة التمديد الممنوحة لوفود المفاوضات، موضحا أن الشعب السوداني سيحتفل بالسلام قريبا.

وقال كباشي إن الرئيس سلفاكير أطلعه على الاتصال الذي أجراه مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بشأن الحادث الذى تعرض له أمس، مشيرا إلى أن الرئيس سلفاكير عبر عن أدانته للحادث، الذى وصفه بالغريب الذي لايشبه أخلاق وسلوك الشعب السوداني، في إشارة إلى المحاولة الفاشلة لاستهداف حمدوك.

بدوره، قال توت قلواك رئيس فريق الوساطة في محادثات السلام السودانية، إن السلام في السودان بات واقعا، مضيفا أن حكومة جنوب السودان تعمل في الوقت الراهن للاعداد للاحتفالات بتحقيق السلام فى السودان بمشاركة عدة دول.

وكشف قلواك عن قمة مرتقبة ستعقد بمدينة جوبا، بين السودان وجنوب السودان ودولة تشاد، لم يحدد موعدها، لمناقشة إكمال ترتيبات توقيع السلام بين الأطراف السودانية.