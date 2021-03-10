جد الطفلة ضحية التحرش بالمعادي: والدها فاقد للنطق والمتحرش استدرجها بجنيه

قال محمد، جد الطفلة يارا ضحية واقعة التحرش بعقار في المعادي، إن والد الطفلة فاقد للنطق، موضحًا أن المتحرش استدرج الفتاة بجنيه.

ونفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الأربعاء، أن الطفلة تبيع مناديل بالشارع، معلقًا على سبب تواجدها في المنطقة أن والدها أخذها هي وابنه إلى هناك.

ومن جانبه، أضاف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للتحقيق في واقعة التحرش بطفلة المعادي، ذاكرًا أنه يتم حاليًا تدقيق المواقف، ومعرفة أسباب تواجد الطفلة في مكان الواقعة.

وذكر أن واقعة التحرش بطفلة المعادي تقع في إطار جريمة هتك العرض والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، مضيفًا أن المعلومات الأولية تلاقها خط نجدة الطفل من الفيديو الذي نشرته الشاهدة.

وذكر أنه تم التحصل على مشاهد أخرى يظهر فيها المتحرش وهو يفر هاربًا بعد فعلته، وكذلك للفتاة وهي تهرب عقب فضح أمره من قبل الشاهدة، مؤكدًا أن الطفلة تبيع المناديل مع والدتها بأحد الشوارع المجاورة للعقار الذي وقعت بها حادثة التحرش، وهو ما يتنافى مع ما صرح به جد الطفلة.

وأوضح أن المتحرش يعرف الطفلة، نظرًا لمروره الدائم في المنطقة، مشيرًا إلى استدراجه للفتاة إلى العقار الذي اعتقد خلوه من السكان، لما يتم فيه من أعمال ترميم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء أمس الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.