 فريق طبي بأسوان الجامعي ينجح في إجراء جراحة نادرة لرضيع يعاني من انقلاب بالمثانة - بوابة الشروق
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فريق طبي بأسوان الجامعي ينجح في إجراء جراحة نادرة لرضيع يعاني من انقلاب بالمثانة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:10 م
نجح فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي، في إجراء عملية جراحية نادرة لطفل رضيع يبلغ من العمر 10 أيام يعاني من عيوب خلفية وانقلاب في المثانة.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية طب بجامعة أسوان وأستاذ جراحة المسالك، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه أجرى الجراحة بمرافقة فريق عمل متخصص، واستغرقت 8 ساعات كاملة، حيث تم إصلاح عيوب خلفية في المثانة، تتمثل في تشوه بالمثانة والأعضاء التناسلية وهو ما يسمي بانقلاب المثانة، وتعتبر نسبة حدوث هذا التشوه حالة لكل نصف مليون شخص في العالم، وهي من التشوهات نادرة الحدوث.

وأوضح أنه تم نجاح العملية بإصلاح التشوهات بالمثانة والأعضاء التناسلية وإعادة بناء جديد لمجرى البول وجدار البطن الأمامي، مشيرا إلى أن قسم جراحة المسالك بمستشفى أسوان الجامعي يعد من المراكز الطبية المتخصصة في هذه النوعية من الجراحات على مستوى مصر، حيث تم إجراء العديد من هذه الجراحات الدقيقة لعدد من الحالات من أبناء المحافظات، وحالات من دول السودان واليمن.

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