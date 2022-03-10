مسؤولون أوكرانيون: قصف روسي على مناطق عدة

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أفاد مسؤولون محليون في أوكرانيا بأن القوات روسيا شنت غارات على مناطق متفرقة صباح اليوم الخميس.

وقال دميترو زيفيتسكي ، رئيس الإدارة المحلية لمدينة سومي ، عبر تليجرام إن الطائرات الروسية قصفت المنطقة الواقعة حول شمال شرقي سومي.

كما تعرضت مناطق سكنية للقصف في بلدة أوختيركا جنوبي سومي. وقال زيفيتسكي إن ثمة تقارير عن إصابة خط غاز أيضا هناك.

وقال عمدة مدينة ميكولايف الواقعة جنوبي أوكرانيا كذلك إن راجمات صواريخ عدة تطلق نيرانها من ناحية الشمال.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "هم إما يختبرون صلابة نقاط تفتيشنا وإما يعدون لهجوم".

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.