 الدنمارك تكشف عن إصلاح قضائي للسماح بترحيل المدانين في الجرائم الخطيرة - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 5:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك تكشف عن إصلاح قضائي للسماح بترحيل المدانين في الجرائم الخطيرة

كوبنهاجن (أ ب)
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 4:59 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 4:59 م

كشفت الدنمارك عن إصلاح قانوني اليوم الجمعة يتيح ترحيل الأجانب الذي صدرت ضدهم أحكام بالسجن غير المشروط لمدة عام واحد على الأقل على خلفية جرائم خطيرة.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إن الإجراء سيشمل أي مواطن أجنبي مدان في جريمة خطيرة، مثل الاعتداء المشدد والاغتصاب، رغم إقرارها بأن الفكرة، التي تأتي ضمن سلسلة من التعديلات القانونية، قد تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية.

كما ستشدد الدنمارك القيود على الأجانب غير الحاصلين على الإقامة، وتستحدث سوار كاحل جديدا للمجرمين الأجانب، وتعيد افتتاح سفارتها في سوريا، وتعزز التعاون مع السلطات في أفغانستان.

وذكرت فريدريكسن في مؤتمر صحفي أن الحكومة تتعامل "بصورة غير تقليدية" وأنها تعدل التشريع بدلا من انتظار أحكام المحاكم في قضايا الترحيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك