تنطلق في العاصمة المغربية الرباط، يوم غد الجمعة، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة للتعاون الموريتاني المغربي برئاسة كل من رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال ورئيس الحكومة المغربية السيد عزيز اخنوش.

وذكرت الحكومة الموريتانية أن الدورة ستشهد مشاركة وفود من مختلف القطاعات الوزارية في البلدين الشقيقين.

وأكد السفير محمد الحنشي الكتاب مدير التعاون الثنائي في وزارة الخارجية الموريتانية والسيد فؤاد اخريف، السفير مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية خلال الاجتماعات التحضيرية استعدادهما لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، كما بينا أن العلاقات بين موريتانيا والمغرب قطعت أشواطا واعدة في مختلف المجالات كالصيد والتكوين المهني ومختلف القطاعات الهامة.

وأكدا ارتياحهما لمستوى هذه العلاقات، مبرزين أن لهذه العلاقات محفزات للتوسع لتشمل مجالات جديدة نظرا للإمكانيات الاقتصادية الواعدة في البلدين الشقيقين.