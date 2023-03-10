إيران: عودة العلاقات مع السعودية توفر قدرات كبيرة للمنطقة والعالم الإسلامي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن عودة العلاقات بين بلاده والسعودية إلى طبيعتها ستوفر قدرات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.



جاء ذلك في تغريدة نشرها عبد اللهيان، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق في بكين بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الثنائية بوساطة صينية.



وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية، أكد عبد اللهيان أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية توفر قدرات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي".



وأضاف أن "سياسة الجوار وباعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، كما يقف الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء التحضير لمزيد من الخطوات الإقليمية".



وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بوساطة صينية، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء السعودية "واس"، والإيرانية "ارنا".



وأفاد البيان بأنه "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".



وأضاف البيان: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".



كما اتفقت السعودية وإيران على "عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما".



وفي يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.