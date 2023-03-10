أطلق مسلح الرصاص خلال فعالية أقامتها طائفة "شهود يهوه" المسيحية في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، تاركا بركة دماء داخل المبنى.



وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، إن عدد القتلى بلغ 7 أشخاص، فيما أصيب ثمانية آخرون على الأقل. ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة أن 17 مشاركا نجوا من الحادث. فيما لم تعلن الشرطة بعد الحصيلة النهائية لعدد الضحايا.



متى وكيف وقع الحادث؟

تلقت الشرطة ليل أمس مكالمة هاتفية في الساعة 9:15 مساء بتوقيت ألمانيا، بسماع صوت أعيرة نارية في منطقة بورستيل شمالي المدينة، قبل أن تهرع وحدة خاصة من شرطة مكافحة الشغب كانت قريبة من الحادث إلى موقع إطلاق النار.



وقالت شاهدة عيان وهي طالبة تدعى لورا باوخ، إن "إطلاق النار جرى على 4 فترات تقريبا، وأنه خلال كل فترة من هذه الفترات تم إطلاق عدة أعيرة، بفارق يتراوح بين 20 ثانية ودقيقة".



وأضافت "بعد ذلك نظرت بعيدا من النافذة ورأيت شخصا يجري بشكل جنوني من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول في مبنى شهود يهوه".



لاحقا رأت الطالبة، رجال الشرطة وهم يحملون أشخاصا إلى خارج المبنى.



وبينما وصل أفراد الشرطة إلى موقع الحادث، سمعوا إطلاق النار عند دخولهم المبني.



وقال متحدث باسم الشرطة إنهم "في البداية رأوا قتلى وجرحى ثم سمعوا إطلاق النار. ووجدوا رجلا ميتا في الجزء العلوي من المبنى وأنه يمكن أن يكون هو الجاني، على الرغم من أن هذا لم يتضح بعد".



وقال متحدث لمحطة "إن تي في" في وقت سابق إن الشرطة تفترض عدم هروب مرتكب الجريمة، وتم رفع تحذير كان موجها للمواطنين منذ ذلك الوقت.



ودخل فريق الطب الشرعي المبنى بعد أربع ساعات من إطلاق النار.



وانتشرت سيارات الشرطة في مكان الحادث وذلك بعد قيام الشرطة بتطويق المنطقة مدعومة بضباط يحملون رشاشات لتأمين مسرح الجريمة، كما حلقت مروحية فوق المنطقة.



من هي طائفة شهود يهوه؟



كانت طبيعة الحدث الذي أقيم في مكان عبادة لطائفة شهود يهوه- مبنى تجاري من ثلاثة طوابق- هو اجتماع أسبوعي ليل الخميس وكان مفتوحا للجمهور لمناقشة الكتاب المقدس "الإنجيل" وكيف يمكن وضع تعاليمه في الإعتبار خلال الحياة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



طائفة شهود يهوه هي مجموعة مسيحية لها تفسيرها الخاص للكتاب المقدس. ويعتقد الأتباع أن تدمير العالم الحالي وشيك وأنه سيتم إنقاذهم كمجتمع مختار.



يؤكد شهود يهوه أنهم يؤمنون بالإله "يهوه"، وبالكتاب المقدس الذي يعتقدون أنه رسالة للبشر، وبأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو "ابن الله ورئيس مملكة الإله". لكنهم يقولون إنهم يختلفون عن باقي الطوائف المسيحية إذ لا يؤمنون بعقيدة الثالوث، ويرون أنها "ليست مؤسسة على الأسفار المقدسة".



وتضم الطائفة حوالي 8 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، ويقع مقر الهيئة الحاكمة لشهود يهوه في نيويورك. وانضم إلى الطائفة في ألمانيا ما يقرب من 200 ألف عضو وهي واحدة من أكبر الجاليات في أوروبا.



أعرب عمدة هامبورج بيتر تشنتشر عن صدمته من حادث إطلاق النار في منطقة ألستردورف/جروس بورستيل- وهي منطقة يسكنها حوالي 15 ألف شخص.



وكتب "تعاطفي العميق مع أقارب الضحايا"، مشيرا إلى أن الشرطة "تعمل بجهد كبير لملاحقة الجناة والوقوف على خلفية [الجريمة]".



فيما قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، لوكالة الأنباء الألمانية: "في هذه الساعة العصيبة، تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم، ومع المجتمع وكذلك مع خدمات الطوارئ".



ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز، الحادث بأنه عمل عنيف وحشي. وكتب صباح الجمعة عبر تويتر "أنباء سيئة من هامبورج.. وقع العديد من أعضاء كنيسة شهود يهوه ضحية لأعمال عنف وحشي الليلة الماضية.. قلبي معهم ومع عائلاتهم. ومع قوات الأمن التي خاضت مهمة صعبة".