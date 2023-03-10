عمدة هامبورج يعرب عن تعاطفه مع ضحايا إطلاق النار الصادم

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أعرب عمدة هامبورج بيتر تشنتشر عن استيائه من حادث إطلاق النار المميت خلال حدث لطائفة "شهود يهوه" في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا.

وكتب تشنتشر عبر تويتر مساء الخميس "التقارير الواردة من ألستردورف/جروس بورستيل مروعة"، في إشارة إلى المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

وكتب "تعاطفي العميق مع أقارب الضحايا". وكانت الشرطة "تعمل بجهد كبير لملاحقة الجناة والوقوف على خلفية [الجريمة]".

أفادت صحيفة Hamburger Morgenpost الألمانية بارتفاع حصيلة المصابين إلى 24 شخصا على الأقل في جادث إطلاق النار في هامبورغ، 7 منهم في حالة خطيرة.

وقالت الصحيفة إن "الوضع في الوقت الحالي غير واضح.

ووردت أنباء عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 7 بجروح خطيرة، وإصابة 17 بجروح طفيفة".

وأعلنت شرطة المدينة عن "عملية أمنية كبرى"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت إنه لا توجد معلومات مؤكدة عن دوافع الجريمة، داعية لعدم نشر الشائعات حول الحادث.