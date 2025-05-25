الدفاع الروسية تعلن استكمال عملية تبادل الـ1000 أسير مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن عودة 303 عسكريين روس من الأراضي، التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، مقابل تسليم 303 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن العسكريين الروس متواجدون الآن على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة.

وأوضحت أن «جميع العسكريين والمدنيين الروس سيتم نقلهم إلى روسيا لتلقي العلاج، وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية».

وذكرت أنه «وفقًا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 مايو في إسطنبول، نفذ الجانبان الروسي والأوكراني خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو، عملية تبادل وفق صيغة 1000 مقابل 1000 شخص».