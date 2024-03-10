أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة لتقديم أية مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أية مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية من شأنها لم شمل الأطياف السودانية لحل الأزمة، مشدداً على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول للحل.



جاء ذلك لدى استقباله، بمقر الأمانة العامة، الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية (تقدُم) ووفد التنسيقية الذي يقوم بزيارة حالياً إلى القاهرة.



وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أولويات الجامعة العربية في الملف السوداني والمتمثلة في ضرورة إيقاف الحرب وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية، مؤكداً استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أية مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية من شأنها لم شمل الأطياف السودانية لحل الأزمة، مشدداً على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول للحل.



وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع إلى عرض وافٍ قدمه الدكتور حمدوك حول تحركات وعمل التنسيقية لمحاولة وقف إطلاق النار بشكل سريع والوصول لعملية سياسية من خلال حوار سوداني جامع يشمل كل الأطراف لإنقاذ الدولة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على الدولة ومكتسباتها الوطنية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور حمدوك قدم الشكر للأمين العام على المبادرة التي قام بها من خلال النداء الذي أطلقه يوم 5 مارس الجاري للأطراف السودانية لعمل هدنة خلال شهر رمضان الكريم، متمنياً أن يقوم الطرفان بالبناء عليها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.