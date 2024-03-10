الجيش الأمريكي يقوم بإجلاء موظفي سفارته غير الأساسيين في هايتي

قام الجيش الأمريكي بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارته في هايتي وأفراد الأمن الإضافيين، في الوقت الذي يعصف فيه العنف بالدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القيادة الأمريكية الجنوبية قولها في بيان اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات والتي تمت بناء على طلب من وزارة الخارجية سوف "تسمح باستمرار عمليات بعثة سفارتنا وتمكن الأشخاص غير الأساسيين من المغادرة".

وقد تدهور الوضع في هايتي في الأيام الأخيرة، حيث أشعلت العصابات النار في وزارة الداخلية خلال نهاية الأسبوع وهاجمت مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية في العاصمة بورت أو برنس.

واستهدفت أعمال العنف التي وقعت في نهاية الأسبوع الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أرييل هنري، الذي غادر هايتي يوم 25 فبراير الماضي وشوهد مؤخرا في بورتوريكو.

وقالت القيادة الجنوبية في بيانها إن الجسر الجوي إلى ومن السفارة جاء متوافقا مع الإجراءات القياسية المتبعة لتعزيز أمن السفارة.