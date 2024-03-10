رانيا يوسف تكشف كيفية تعديل سيناريو مسلسل بقينا اتنين بعد وفاة طارق عبدالعزيز

علقت الفنانة رانيا يوسف على دورها في مسلسل "بقينا اتنين"، الذي يعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي: "اسم بقينا اتنين مشتق من عدة أسباب من كتر الملل والتعود، والروتين، وبالتالي بقينا اتنين بما يعني انفصال".

وأضافت "رانيا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الانفصال يبدأ من الحلقة الأولى وتبدأ الأحداث ترصد تداعيات الانفصال، وتأثير ذلك على الزوج والزوجة والأولاد ومن حولهم".

وأوضحت "يوسف"، أن العمل كان من المفترض عرضه في نوفمبر أو ديسمبر الماضيين لكن وفاة الفنان طارق عبد العزيز حالت دون ذلك: "يشاء ربنا إننا نعرض في رمضان ووفاة طارق عبد العزيز عمل تعديل في الدور، وتم قسمه على اثنين شغله ما اتشلش، لكن اتقسم على اتنين وشاله إداورد ونورنا في المسلسل".

واستطردت: "بدال ما كان طارق هيقوم الدور كله اتقسم عليه، وعلى إدوارد، حيث جرى تعديل السيناريو، ودخل إداورد شخصية جديدة دخلت في سياق السيناريو تكمل المشاهد".

وأوضحت أن المسلسل كان 20 حلقة، لكن حينما تم تأجيله إلى السباق الرمضاني تم اختزاله إلى 15 حلقة تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

واستطردت: "مبسوطة كون المسلسل جوه رمضان أو براه، لأنه مسلسل حلو وصادق كثير من مواقف العمل أنا عشتها في الانفصال".

واختتمت: "كنا بنتخانق على التكييف وفي الآخر كل واحد فينا بيبقى في أوضة منفصلة قد تبدو مشكلة هايفة، لكن علينا أن نتعلم أن الأشياء الصغيرة تكبُر إذا لم نجد لها حلا ونكون حاجز حتى تصل إلى الانفصال".