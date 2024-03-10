أرقام وحقائق عن العدوان الإسرائيلي على غزة بعد مرور 156 يوما

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الأحد، عن حقائق مروعة بعد 156 يوما على العدوان على قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: «بعد 5 أشهر من الحرب الوحشية في غزة لم تسلم منها الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 160 موظفا في الأونروا، وتضررت أكثر من 150 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس»، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 400 نازح خلال سعيهم للحصول على الأمان تحت علم الأمم المتحدة، فيما تم اعتقال العشرات من موظفي الأونروا، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وقال المسئول الأممي إن هناك تقارير عن استخدام غير مصرح به لمرافق الأونروا، وأنفاق مزعومة تحت مباني الوكالة.

وتابع: «باختصار، إنه تجاهل تام وعدم احترام للأمم المتحدة.. وفي حرب المعلومات المضللة، من المهم إثبات الحقائق».

وأكد لازاريني أنَّ هذه الانتهاكات ستتطلب إجراء تحقيق مستقل بمجرد انتهاء الحرب كما يجب محاسبة المسئولين.

وشدد على أهمية حماية الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها وأصولها في جميع الأوقات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و654 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.