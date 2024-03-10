ساحل العاج: الرئيس السابق جباجبو يسعى للترشح مجددا في انتخابات الرئاسة العام المقبل

من الممكن أن يترشح رئيس ساحل العاج السابق، لوران جباجبو، مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أعوام على رفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 3000 شخص بين قتيل ومفقود.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد، بأن حزب "الشعب الأفريقي" الذي يتزعمه جباجبو، يريد أن يقوم الزعيم السابق بأداء اليمين الدستورية، رسميا، كمرشحه الرئاسي في الانتخابات المقررة عام 2025، بحسب ما ورد في بيان.

وكان جباجبو (78 عاما) عاد إلى ساحل العاج قبل ثلاثة أعوام، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من التورط في جرائم ضد الإنسانية، تم ارتكابها خلال الصراع الذي استمر خمسة أشهر وبدأ في عام 2010.

وحصل جباجبو منذ ذلك الحين على عفو من رئيس البلاد الحسن واتارا، إلا أنه لم يستعد بعد حقوقه المدنية، وهي خطوة ضرورية لكي يتمتع بحقه في التصويت والترشح لمنصب الرئاسة.