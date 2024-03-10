الإمارات: الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن غدا الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء الأحد، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 أعلنت أن يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة حيث ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

ورفعت اللجنة، برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أصدق التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى أولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية .

ووجهت اللجنة التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمسلمين كافة بحلول الشهر الفضيل.