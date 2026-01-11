حسن هيكل: مخاوف الدولرة تقيد خفض معدلات الفائدة

يرى حسن هيكل، المصرفي والاقتصادي ومؤسس المجموعة المالية هيرميس وشركة كازيون للتجزئة، أنه رغم تراجع معدلات التضخم، فإن مخاوف الدولرة تقيد خفضًا أكبر لمعدلات الفائدة.

وأضاف هيكل، خلال ندوة بعنوان «كيف تخرج مصر من أزمة الدين العام خلال عام واحد؟» التي عُقدت اليوم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سعر الفائدة هو الأداة الرئيسية للبنك المركزي في السياسة النقدية، ولكن في هذه الحالة لا يكون الهدف منها مواجهة التضخم فقط، وإنما أيضًا الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ومواجهة الدولرة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يُعد السبب الرئيسي في ارتفاع الدين العام المحلي.

وأوضح أنه خلال الـ18 شهرًا الأخيرة انخفض سعر الفائدة من 28.25% إلى 21%، فيما تراجعت معدلات التضخم إلى مستويات 12%.

ويقصد بالدولرة هو استخدام الدولار بالتوازي مع العملة المحلية نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية وفقدان الثقة فيها.

يرى هيكل أن السبب في مشكلة مصر الاقتصادية الحالية هو ارتفاع الديون المحلية والفوائد عليها، وليس الديون الخارجية أو المشروعات القومية.