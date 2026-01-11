نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين التعرض لطاقم تلفزيوني في غزة أثناء عمله

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما تعرّض له طاقم إعلامي أثناء قيامه بواجباته المهنية في تصوير برنامج رمضاني شبابي واقعي لصالح تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، حيث أقدم شخص ادّعى تبعيته لـ"جهة أمنية" على توقيف الطاقم ومصادرة هاتف أحد الصحفيين لأكثر من خمس ساعات، دون أي مسوّغ قانوني، وبسبب انتمائهم المهني لتلفزيون فلسطين.

وأكدت النقابة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها تتابع الحادثة بقلق بالغ، مشددة على أن ما جرى يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي وتعديًا خطيرًا على كرامة الصحفيين وحقوقهم المهنية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع وما يواجهه الصحفيون من مخاطر أثناء أداء مهامهم الميدانية.

كما أكدت أنها ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تعسفية أو إجراءات غير قانونية بحق الصحفيين، بما في ذلك مصادرة أدواتهم المهنية أو عرقلة عملهم أو إخضاعهم للتوقيف دون سند قانوني.

وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة ضمان حرية العمل الصحفي، وإعادة الاعتبار للزملاء المتضررين، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الصحفيين وحقهم في أداء مهامهم المهنية دون تهديد أو تضييق.