أصالة بين البحرين والإمارات بحفلين غنائيين فبراير المقبل

تستعد المطربة السورية أصالة نصري، لإحياء حفلين غنائيين خلال شهر فبراير المقبل، الأول في العاصمة البحرينية المنامة، والثاني في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر إقامة الحفل الأول على خشبة مسرح مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير بالمنامة، يوم 5 فبراير.

وقالت الجهة المنظمة عن الحفل: «ليلة مع أيقونة الشرق أصالة نصري في مركز البحرين العالمي للمعارض».

أما الحفل الثاني، فمن المقرر أن تحييه أصالة نصري على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة يوم 7 فبراير، ضمن فعاليات موسم «هلا خورفكان»، الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الطرب والغناء على مستوى الوطن العربي.

وكان آخر حفل أحيته أصالة ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الماضي، بمشاركة المطرب اللبناني آدم، على خشبة مسرح ثنايا العلا بالمملكة العربية السعودية.