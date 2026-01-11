إكسترا نيوز: بدء أعمال مجلس النواب الجديد غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، ببدء أعمال مجلس النواب الجديد غدا الاثنين.

وقالت المصادر إن «الجلسة الإجرائية غدًا، ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنًا»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية، رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين في مجلس النواب 2026، حيث شملت القائمة 28 عضوًا، هم:

سامح حسن شكري سليم

أشرف محمد عبد الحميد الشيحى

صلاح الدين فوزى محمد فرج

هشام عبد السلام بدوي

عمرو مصطفى حسنين الورداني

عادل فهيم محمد عزب

خالد محمد أحمد عبد الرحمن

شريف باشا سيف بشاي

عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم

إياد سعيد سليمان عودة

سمير صبري محمد أمين

ياسر عرفات محمد علي العربي

أحمد علاء محمد فايد

سعيد جمال محمد عبد الفتاح

عادلة محمد عبد السلام رجب

نائلة جبر محمد جبر علي

ماريان مجدي راغب قلدس

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

منال حمدي محمود السيد

ميرنا عصام الدين محمد عارف

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

هناء عبد الحميد محمد العبيسي

نشوة سليمان محمد عقل

أمل مصطفى حسين عصفور

يارا عفت حسن يوسف

شيرين رضا عبد القوي طايل

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل