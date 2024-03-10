السعودية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون غدا الاثنين، هو أول أيام الشهر الكريم في المملكة.

وقال الديوان الملكي السعودية، إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 3 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

وذكر أنه بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 179 / هـ ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الاحد 1 / 8 / 1445هـ الموافق 11 / 2 / 2024م هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الاثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.