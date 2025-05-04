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يقيم المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون بالهرم، ندوة علمية تحت عنوان "حماية حق المبدع ومصنفاته الفنية في ضوء قانون الملكية الفكرية"، يقدمها الدكتور إسلام فهمي المدرس بالمعهد العالي للسينما، وذلك في الـ1:30 ظهر 12 مايو الجاري.

تفتح الندوة النقاش حول قضايا مصيرية تمس صميم العمل الفني والإبداع، وتدور الندوة حول حماية الإبداع من السرقة والاستغلال وفرص تحقيق دخل واستثمار من المصنفات الفنية ودور القانون في تعزيز الهوية الثقافية والفنية.

جدير بالذكر أن الدكتور إسلام فهمي هو مدرس بالمعهد العالي للسينما، حاصل ماجستير الملكية الفكرية ودكتوراه فلسفة الفنون المعهد العالي للسينما.