وجهت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، رسالة تحذير إلى شركات الطيران العالمية بعد إطلاق صاروخ على مطار بن جوريون، من مواصلة رحلاتِها إلى مطار بن جوريون كونَه أصبحَ غيرَ آمنٍ لحركة الملاحة.

وقال البيان: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدوُّ (الإسرائيلي) بحق إخوانِنا قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصابُ هدفهُ بنجاح".

وأوضح البيان أنه من نتائج العملية، فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيليةِ في اعتراضه، هروبُ أكثرَ من ثلاثةِ ملايينَ (إسرائيلي) إلى الملاجئ، وتوقفُ حركةِ المطارِ بشكلٍ كاملٍ ولأكثرَ من ساعة.

كما حذر البيان كل شركاتِ الطيرانِ العالميةِ من مواصلةِ رحلاتِها إلى مطارِ بن جوريون كونَه أصبحَ غيرَ آمنٍ لحركةِ الملاحة.

وفي وقتٍ سابقٍ مساءَ أمسِ، نفذَ سلاحُ الجوِّ للطائرات بدون طيار (درون) عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيليّ في منطقةِ عسقلانَ المحتلة، وذلك بطائرة درون نوع يافا.

وشدد البيان على أن اليمن سيواصل شعباً وقيادةً وجيشاً، الصمودَ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ وعدمَ التخلي عن أداءِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم مهما كانت التداعيات حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.