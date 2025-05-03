التشكيل الكامل لمجلس نقابة الصحفيين بعد حسم الماراثون الانتخابي

اختُتمت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وسط مشاركة وُصفت بالتاريخية من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت الانتخابات، منافسة بين 51 مرشحًا، منهم 8 على منصب النقيب، و43 على 6 مقاعد من مقاعد عضوية المجلس.

البلشي نقيبًا للمرة الثانية

وانتُخب خالد البلشي نقيبًّا للصحفيين للمرة الثانية تواليا، بعدما حصد 3 آلاف و346 صوتا بنسبة 55.3% من المصوتين، متقدمًا على أقرب منافسيه، النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتًا.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة

وفيما يتعلق بالسباق على العضوية، أسفرت عملية الفرز عن فوز الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق بجانب كل من حسين الزناتي، ومحمد شبانة "أعضاء فوق السن"، وأيمن عبد المجيد، محمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف "أعضاء تحت السن".

ويكتمل بذلك تشكيل مجلس النقابة الجديد، بجانب 6 من أعضاء المجلس القديم، وهم جمال عبد الرحيم، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، محمد يحيى، وعبد الرؤوف خليفة.

مشاركة تاريخية

وكشفت اللجنة القضائية المشرفة عن انتخابات نقابة الصحفيين، أن 6 آلاف و51 صحفيا أدلوا بأصواتهم، بنسبة 59.1%.

وقالت اللجنة إن هذه المشاركة الكبيرة تعد سابقة تاريخية في تاريخ انتخابات النقابة.

حضور فلسطيني

وقبل انطلاق التصويت في الانتخابات، وقف الصحفيون المصريون دقيقة حداد في مقر النقابة، على شهداء الصحافة الفلسطينية الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجدد الصحفيون خلال انعقاد الجمعية العمومية، رفضهم لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدوا دعمهم لموقف الدولة المصرية الثابت في هذا الصدد.