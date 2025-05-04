شرطة بريطانيا تعتقل 7 إيرانيين بشبهة جرائم إرهابية

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت ثمانية رجال في عمليتين منفصلتين لمكافحة الإرهاب، بينهم 7 إيرانيين.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشونال»، فإن خمسة من المعتقلين، من ضمنهم 4 يحملون الجنسية الإيرانية، أُوقفوا في مدن مختلفة من إنجلترا على خلفية مؤامرة محتملة لاستهداف موقع محدد، فيما لم تُحدَّد بعد هوية وجنسية الشخص الخامس.

وجرت هذه الاعتقالات يوم السبت 2 مايو، في مدن: سويندون، وغرب لندن، وستوكبورت، وروتشديل، ومانشستر.

وفي عملية منفصلة جرت في اليوم ذاته في لندن، اعتُقل ثلاثة إيرانيين آخرين ضمن تحقيق منفصل في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأكدت الشرطة أن الملفين لا صلة بينهما، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

ووفقًا لبيان رسمي نُشر السبت 2 مايو، فإن الشرطة كانت على تواصل مع مسئولي الموقع المستهدف لتزويدهم بالمعلومات اللازمة وتقديم الدعم والمشورة، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيل إضافية لأسباب عملياتية.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب دومينيك مورفي، إن التحقيقات تجري بسرعة وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المحلية، مؤكدًا أن الاعتقالات تمت ضمن «عملية مخطط لها مسبقًا واستباقية».

وأوضحت الشرطة أن المعتقلين السبعة من أصول إيرانية تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عامًا، بينما لا تزال هوية الشخص الآخر قيد التحقق.

وتم تنفيذ الاعتقالات بشكل متزامن، بناءً على المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.

ولا تزال الشرطة تفتش عدة عناوين مرتبطة بالقضية في مانشستر ولندن وسويندون، وسط تحذيرات من أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأن السلطات تعمل على تحديد دوافع المشتبه بهم وما إذا كان هناك تهديد إضافي محتمل للعامة.