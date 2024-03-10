جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدرب على إمداد متعدد الأذرع استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجراءه تدريبا على الإمداد متعدد الأذرع تحت النيران في إطار الاستعداد للعملية البرية المحتملة الوقوع في الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء الأحد، إن جيش الاحتلال يجري تدريبا عسكريا على نقل المعدات من داخل الطائرات العسكرية إلى القوات المناوِرة في لبنان.



وأضافت أنَّ هذا التدريب يعد رسالة واضحة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.



وبحسب إعلان جيش الاحتلال، شمل التمرين العملياتي تزويد الإمدادات اللوجستية جوًا وبرًا بقيادة هيئة التكنولوجيات واللوجستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية، وسلاح الجو وغيرها من الوحدات التابعة لذراع البر.



في سياق متصل، صرح قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أوري جوردين، بأن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان، من أجل إعادة السكان إلى منازلهم.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الوضع على طول الحدود الشمالية، مؤكدا في تصريحاته التي نقلتها وكالة سبوتنيك، أن جيش الاحتلال يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان.