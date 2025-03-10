سيبري: أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم

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قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من الغزو الروسي واسع النطاق.

وذكر المعهد البحثي المرموق أن واردات أوكرانيا من الأسلحة زادت بمقدار 100 ضعف تقريبا عند المقارنة بفترتي السنوات الخمس السابقتين.

وتشير بيانات سيبري إلى حجم الأسلحة التي تم تسليمها وليس إلى قيمتها المالية. ونظرا لأن هذا الحجم يمكن أن يختلف بشكل كبير من عام إلى آخر، فإن الباحثين يقارنون في هذه الحالة الفترتين الممتدتين من 2020 إلى 2024 مع 2015 إلى 2019.

وتمثل أوكرانيا الآن 8ر8% من إجمالي حجم واردات الأسلحة الثقيلة، والتي تشمل الدبابات والمقاتلات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية المماثلة.

وعلى مدى خمس سنوات، تحتل الهند المركز الثاني بنسبة 3ر8%، تليها قطر 8ر6%، والسعودية بنفس النسبة، وباكستان بنسبة 6ر4%.

وبحسب التقرير، قدمت ما لا يقل عن 35 دولة أسلحة إلى أوكرانيا، حيث تتصدر الولايات المتحدة القائمة بنسبة 45% من إجمالي الأسلحة المستوردة، تليها ألمانيا (12%) وبولندا (11%).

وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت مؤخرا المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع.

وأشار باحثو سيبري إلى أن عدم اليقين في السياسة الخارجية الأمريكية يعد أحد الدوافع الرئيسية وراء زيادة الدول الأوروبية لإنفاقها الدفاعي.

وبرغم أن الاتجاه العالمي شهد انخفاضا في توريد الأسلحة بنسبة 6ر0% على الأقل، فإن واردات الأسلحة الأوروبية زادت بنسبة 155% مقارنة بفترتي السنوات الخمس السابقتين.