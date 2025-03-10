الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يعين رئيس وزراء جديد

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أفادت وكالة أنباء بلتا الرسمية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عين ألكسندر تورشين رئيسا جديدا للوزراء وأجرى تعديلا وزاريا.

وقال الرئيس البالغ من العمر 70 عاما: "كما وعدت، سيقود جيل جديد البلاد"، وذلك بعد أن قام بإقالة عدد من الوزراء خلال الأيام الأخيرة.

ويحدد لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، الاتجاه السياسي للبلد الواقع في أوروبا الشرقية.

وحتى تعيينه في منصبه، شغل تورتشين، البالغ من العمر 49 عاما، منصب رئيس منطقة مينسك. كما شغل أيضا مناصب في الحكومة الوطنية في السابق.

ونقل لوكاشينكو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، رومان جولوفشينكو، لتولي رئاسة البنك المركزي للبلاد، قائلا إنه يلبي رغبة جولوفشينكو في أن يكون للقطاع المصرفي دور أكبر في الاقتصاد البيلاروسي.