فلسطين: توسيع عمليات نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها في غزة والشمال

-إنشاء نقطة تعبئة إضافية على خط مياه "ميكروت" وتوزيع أكثر من 1,500 كوب يوميا

أكدت سلطة المياه الفلسطينية توسعة أعمال نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها على جميع المناطق المنكوبة في غزة وشمال غزة، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لتحسين وتسهيل وصول السكان والنازحين إلى المياه مع تأمين احتياجاتهم في الحد الأدنى.

وأوضحت سلطة المياه في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء محطة تعبئة ثانية بالشراكة مع منظمة اليونيسف، إضافة إلى زيادة عقود النقل والتوزيع من خلال المؤسسات الشريكة كمنظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطباء بلا حدود، مشيرة إلى أن معدلات النقل والتوزيع اليومي وصلت إلى 1,500 كوب من خلال أكثر من 40 شاحنة صهريج مياه بأحجام متفاوتة تراوحت بين (4 -17 كوبا)، لتغطية حوالي 300 موقع بالمياه النظيفة بشكل يومي.

وأكدت أن عمليات التوزيع هذه ساهمت في زيادة أعداد المستفيدين ليصل إلى حوالي 30 ألف نسمة موزعين في الأطراف الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة غزة، ومعظم المناطق الشمالية المعدومة والتي تستقبل أكثر من 70% من الكميات المذكورة يوميا.

وأشارت إلى تعاون طواقم سلطة المياه مع الشركاء على مراقبة عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وتنظيمها حسب خطط التوزيع المعتمدة، والعمل على تحديث هذه الخطط بشكل دوري، لضمان تغطية احتياجات السكان والنازحين، إلى جانب الإشراف على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والمتعلقة بجودة المياه المنقولة داخل الصهاريج، مع متابعة فحوصات الجودة المطلوبة بشكل يومي ومراقبتها.

وأكدت سلطة المياه أنه يجري العمل بالتعاون مع الشركاء على إنشاء محطة تعبئة مياه ثالثة على خط ميكروت، لمضاعفة كميات النقل والتوزيع التي من المتوقع أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 2,500 - 3,000 كوب/يوميا، وبالتالي زيادة مساحة المناطق المستفيدة بالمياه