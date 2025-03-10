أعلن رئيس وزراء إقليم أونتاريو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، اليوم الاثنين، دخول قراره فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة حيز التطبيق اعتبارا من اليوم الاثنين، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على المنتجات الكندية.

يذكر ان أونتاريو توفر الكهرباء لحوالي 5ر1 مليون أمريكي في ولايات مينسوتا ونيويورك وميشيجان.

وقال دوج فورد رئيس وزراء أونتاريو في بيان إن "رسوم الرئيس ترامب كارثة للاقتصاد الأمريكي. فهي تجعل الحياة أكثر تكلفة للأسر والشركات الأمريكية.. وحتى ينتهي تهديد هذه الرسوم (الأمريكية) لن يتراجع إقليم أونتاريو. سنقف بقوة، وسنتسخدم كل ما لدينا من أدوات وسنقوم بكل ما يلزم لحماية أونتاريو".

وأضاف فورد أن الرسوم على صادرات الكهرباء ستظل قائمة رغم قرار ترامب تأجيل تطبيق رسومه على المنتجات الكندية لمدة شهر، مشيرا إلى أن التاجيل لمدة شهر لا يعني سوى المزيد من عدم اليقين.

وقال مكتب فورد إن قواعد السوق الجديدة تلزم كل شركة إنتاج كهرباء تبيع إنتاجها إلى الولايات المتحدة بفرض رسم نسبته 25% على سعر التصدير. وتتوقع حكومة أونتاريو الحصول على عائد يتراوح بين 300 ألف دولار كندي (208 آلاف دولار أمريكي) و400 ألف دولار (277 ألف دولار أمريكي) يوميا من هذه الرسوم وسيتم استخدام الحصيلة لدعم العمال والأسر والشركات في أونتاريو".

يذكر أن هذه الرسوم الجديدة تأتي بالإضافة إلى الرسوم الانتقامية البالغة قيمتها 30 مليار دولار كندي، التي قررت حكومة كندا الاتحادية فرضها على مجموعة من المنتجات الأمريكية مثل عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والقهوة والأجهزة المنزلية والأحذية ومستحضرات التجميل والدراجات النارية.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق ترامب حربا تجارية جديدة بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين وهي أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة. وبعد ذلك أعلن تأجيل الرسوم على كندا والمكسيك لمدة شهر.