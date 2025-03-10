كلية لندن للاقتصاد تدافع عن فعالية إطلاق كتاب عن حركة حماس

قالت كلية لندن للاقتصاد إن إطلاق كتاب عن حركة حماس هو "حرية تعبير" وذلك بعد أن دعت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة إلى إلغاء الفعالية بسبب مخاوف من أنها قد "توفر منصة للدعاية لحماس".

وكتبت تسيبي حوتوفلي، سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، إلى البروفيسور لاري كرامر، نائب عميد كلية لندن للاقتصاد، تطلب منه إلغاء فعالية إطلاق الكتاب الذي يحمل عنوان " لكي نفهم حماس، ولماذا هذا مهم"، والتي من المقرر أن تُعقد في مركز الشرق الأوسط بجامعة لندن بعد ظهر اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتتضمن الفعالية، التي يشارك فيها محاضرون وأعضاء هيئة تدريس، إطلاق الكتاب الذي يقول الموقع الإليكتروني لكلية لندن للاقتصاد إن "هدفه تعميق الفهم لحركة تعد لاعبا رئيسيا في الأزمة الحالية."

وردا على الدعوات لإلغاء الفعالية، قال متحدث باسم كلية لندن للاقتصاد إن: "حرية الرأي وحرية التعبير هما الأساس لكل ما نقوم به في جامعة لندن للاقتصاد."



