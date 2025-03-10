وقفة في نابلس إسنادا للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

شارك عشرات النساء، وعدد من الفلسطينيين، وممثلون عن القوى الوطنية ومؤسسات نابلس، اليوم الأحد، في وقفة إسناد للمرأة الفلسطينية في مواجهة العدوان الاحتلالي، نظمها الاتحاد العام للمرأة والأطر والمراكز النسوية وسط مدينة نابلس.

وحمل المشاركون في الوقفة، الأعلام الفلسطينية، واللافتات المناهضة للاحتلال، ورددوا الشعارات التي تحيّي صمود المرأة الفلسطينية.

وقال محافظ نابلس غسان دغلس، إن المرأة الفلسطينية مختلفة عن كل نساء العالم، فهي صانعة القرار، وحامية المشروع الوطني.

واستذكر بعض النساء الفلسطينيات اللواتي كان لهن دور في النضال الوطني الفلسطيني، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية، إلى حماية المرأة الفلسطينية من الاحتلال.

من جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح دلال سلامة، إن الاحتلال يمارس جرائمه في الإبادة الجماعية، وجرائمه في محافظتي جنين وطولكرم، وجميع الأراضي الفلسطينية، ومحاولات التهجير في جميع الأراضي.

وناشدت المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب شعبنا حتى نيل حريته.

وأكدت سلامة أن المرأة الفلسطينية أعطت نموذجا يُحتذى به أمام العالم، في مواجهتها للاحتلال وتحدياته على مر التاريخ.

من ناحيته، قال نصر أبو جيش في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى ومؤسسات وفعاليات نابلس، إن إحياء الثامن من آذار هذا العام مختلف، لأننا نعيش هجوما وعدوانا متواصلا ومدمرا.

وشدد على أن شعبنا سيبقى على هذه الأرض مهما جرى، ومهما دمر الاحتلال سيبقى الشعب الفلسطيني على العهد.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته تجاه أهالي غزة والضفة الغربية والمعتقلين، والعمل على إنقاذ حياتهم، مشددا على أهمية تطبيق كل المواثيق الدولية المتعلقة بهم.