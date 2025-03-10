اتفاق سياسي في سوريا: وقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد وضمان حقوق الأكراد ودمج قوات قسد ضمن إدارة الدولة

عُقد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين، وتم التوصل إلى اتفاق يشمل عدة بنود رئيسية لضمان الاستقرار في سوريا وتعزيز التعايش المشترك.

تضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز، وترسيخ مبدأ المساواة بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية. كما أكد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية الكاملة.

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما شمل بندًا خاصًا بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وضمان حمايتهم.

وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة تنظيم داعش، ورفض الدعوات إلى الانقسام وخطابات الكراهية، مع العمل على تنفيذ بنوده بالكامل قبل نهاية العام الحالي.