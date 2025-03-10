 بسبب مباراة القمة.. شوبير يكشف عن إجراء تجاه الحكم أحمد الغندور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب مباراة القمة.. شوبير يكشف عن إجراء تجاه الحكم أحمد الغندور

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 5:07 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 5:07 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن محاولة من جانب اتحاد الكرة مع الحكم أحمد الغندور من أجل توليه مسؤولية تقينة الفيديو خلال مباراة الأهلي والزمالك، وعدم سفره إلى تونس.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «محاولات لعدم سفر أحمد الغندور لتونس وإسناد مسئولية الڤار له في مبارة الأهلي والزمالك».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار الجولة الأولى من الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجلهما الثنائي المغربي أشرف بن شرقي للأهلي، ومحمود بن تايج للزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32.


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