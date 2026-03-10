الغردقة تشدد الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس عقب ارتفاع أسعار المحروقات

كثفت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها الميدانية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية موسعة برئاسة اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، استهدفت عدداً من محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس الداخلي ومواقف الأقاليم، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود ومتابعة انتظام حركة النقل وعدم فرض أي زيادات عشوائية على المواطنين.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي الذي شدد على سرعة تشكيل لجان رقابية مكثفة بجميع مدن المحافظة، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا عقب قرار وزارة البترول بتعديل أسعار المواد البترولية، والتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية المقررة دون أي تجاوزات.

وخلال الجولة، أكد رئيس مدينة الغردقة على إدارة المواقف ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي وخطوط الأقاليم، بما يتماشى مع قرار تعديل أسعار الوقود، مع التشديد على التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.

كما وجه اللواء ياسر حماية رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني واللجان التفتيشية على مجمعات مواقف السرفيس، سواء الداخلي أو الأقاليم، إلى جانب المتابعة المستمرة لمحطات الوقود، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح رئيس المدينة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية المواطنين والحفاظ على استقرار منظومة النقل والخدمات عقب تعديل أسعار الوقود، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة على مدار اليوم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بالحفاظ على حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

واعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:



-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

-بنزين 92 .. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

-بنزين 80 .. 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

-السولار .. 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

-غاز تموين السيارات 13 جنيها / م3 بدلا من 10 جنيهات.