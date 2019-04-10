الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا يدعون لتوافر «منظور واضح» من أجل تأجيل البريكست

دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لتوافر "منظور واضح من جانب الأوساط السياسية البريطانية" من أجل تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت رئيسة الحزب أندريا نالس اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: "إننا نرغب في خروج منظم"، لافتة إلى أن الأمر الأساسي هو أن تظل بقية دول الاتحاد الأوروبي متكاتفة في هذا الشأن.

وتابعت السياسية الألمانية البارزة: "لذا يمكن أن يكون هناك تمديد فقط إذا تمت معرفة ما الذي سيجلبه التمديد بشكل ملموس حاليا من أجل حل الإشكالية التي لم يتم حلها فيما يبدو حتى الآن في بريطانيا".

يذكر أن وزراء من دول الاتحاد الأوروبي أجروا مشاورات في لوكسمبورج بشأن شروط تمديد مهلة الخروج والفترة الزمنية لذلك، وجاء ذلك قبل وقت قصير من القمة الأوروبية الطارئة بشأن بريطانيا المنتظرة غدا الأربعاء.

وعلى جانب آخر صرحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن حزبها يصر على خطة مسار واضحة للخطوات المزمعة من جانب الحكومة الألمانية من أجل تحقيق المزيد من حماية المناخ، وذلك قبل الجلسة الأولى لـ "لمجلس المناخ" المنتظرة غدا الأربعاء.

وأضافت نالس أن أحد أولى الخطوات سيكون تنفيذ عملية التخلص التدريجي من استخدام الفحم البني والفحم الحجري، مشددة على ضرورة حل السؤال عن طرق تخفيف العبء الهيكلي التي يجب توفيرها للمناطق التي تتأثر من ذلك.

وفي سياق متصل صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها ترى أنه لا يزال هناك حاجة للنقاش حول حزمة الإجراءات الخاصة بالتحول الهيكلي في المناطق المتأثرة من الخروج من استخدام الفحم في توليد الطاقة، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مشاركة في اجتماع الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت المصادر لـ (د.ب.أ) أن ميركل أوضحت أنها طلبت تأجيل المشاورات في مجلس الوزراء، وأوضحت سبب ذلك بأنه لا يكفي مناقشة الموضوع داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد حتى نهاية شهر أبريل القادم، لافتة إلى أنه من المقرر حاليا أن يتم التشاور بشأن الحزمة في مجلس الوزراء في مايو القادم.