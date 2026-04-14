 تحرير 864 مخالفة لمحلات ومنشآت خالفت مواعيد الغلق خلال يوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أبريل 2026 1:17 م القاهرة
تحرير 864 مخالفة لمحلات ومنشآت خالفت مواعيد الغلق خلال يوم

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 12:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 12:58 م

حررت أجهزة وزارة الداخلية 864 مخالفة -خلال يوم واحد- لمحال ومنشآت لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، الخاص بتحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 864 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

اخبار متعلقة


