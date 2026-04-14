عُمان وقطر تؤكدان ضرورة تكاتف الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة وإنهاء الصراع بطرق دبلوماسية

تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على الدول وشعوبها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية، وإنهاء الصراع بطرق دبلوماسية، استنادا لمبادئ القانون الدولي، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتنظم فرنسا والمملكة المتحدة، يوم الجمعة، من باريس، مؤتمرًا عبر الاتصال المرئي لـ«الدول غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة» في «مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة» في مضيق هرمز، وفقًا لما أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء.

ويترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاجتماع لبحث هذه المهمة التي لم تتضح ملامحها بعد.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن المهمة، التي تختلف عن جهود الولايات المتحدة، «تهدف إلى إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك».

وأمس، قال ماكرون إن باريس ستنظّم، بالتعاون مع لندن، مؤتمرًا يركّز على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفًا أن أي مهمة بحرية من هذا القبيل ستتم على أساس دفاعي فقط.

وذكر ماكرون، على منصة إكس: «فيما يتعلق بمضيق هرمز، سننظم في الأيام المقبلة مؤتمرًا مع بريطانيا والدول الراغبة في الانضمام إلينا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق».

وأضاف: «هذه المهمة الدفاعية البحتة، التي ستكون بعيدة عن الأطراف المتحاربة، من المقرر نشرها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وأوضح ماكرون أنه لا ينبغي ادخار أي جهد من أجل التوصل سريعًا إلى تسوية راسخة ومستدامة للنزاع في الشرق الأوسط عبر المسار الدبلوماسي.

وتابع أنه يجب التوصل إلى «تسوية تتيح إرساء إطار قوي يُمكّن جميع دول المنطقة من العيش في سلام وأمن».