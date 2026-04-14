أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عن إطلاق البرنامج الإذاعي الجديد "الملهمون"، حيث يتناول البرنامج شخصيات أثرت في تاريخ مصر في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الإذاعة: "لقد تم الانتهاء من تسجيل 12 حلقة إذاعية مدة الحلقة 30 دقيقة، ليُذاع على الإذاعة الرئيسية "البرنامج العام" كل يوم أحد الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً.

وتتناول الحلقات شخصيات ذات دور كبير ومؤثر مثل الدكتور نجيب محفوظ ميخائيل، والناشران سليم وبشارة تقلا، والسيدة سيزا نبراوي، وأبلة نظيرة، وأنيس عبيد، وغيرهم من شخصيات لم يتم إلقاء الضوء عليها دراميا ووثائقيا.

يذاع البرنامج كذلك على جميع المحطات الإذاعية الإقليمية، وتقدمه الفنانة صفاء أبو السعود ونخبة من نجوم الإذاعة المصرية، وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة.