حملة أمنية في 4 ولايات ألمانية ضد عناصر يمينية متطرفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات شملت أكثر من 30 عقارا في 4 ولايات ألمانية للاشتباه في تأسيس تنظيم إجرامي يميني متطرف.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية براندنبورج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، اليوم الأربعاء، إن الحملة التي شنتها السلطات صباح اليوم شملت ولايات براندنبورج وبرلين وميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا.

وبحسب بيانات المتحدث، لم تسفر الحملة عن اعتقالات حتى الآن.

ووفقا للبيانات، تشتبه السلطات في قيام نحو 20 شخصا من أوساط الهوليجانز والرياضات القتالية واليمين المتطرف في تشكيل تنظيم إجرامي.

وقال المتحدث: "أساس الحملة هي قرارات التفتيش الصادرة من محكمة مدينة كوتبوس".