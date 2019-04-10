العراق يقرر افتتاح قنصلية سعودية في النجف

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وافقت الحكومة العراقية مساء اليوم الثلاثاء، على افتتاح قنصلية عامة سعودية لدى العراق في محافظة النجف (180كم جنوبي بغداد).

وعقدت الحكومة اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية ، حيث قررت موافقة مجلس الوزراء على " فتح قنصلية عامة سعودية لدى العراق في محافظة النجف الأشرف مقابل فتح قنصلية عراقية بمدينة الدمام السعودية".

وكانت المملكة قد افتتحت الأسبوع الماضي أول قنصلية لها في بغداد بهدف ممارسة عملها لمنح تأشيرات الدخول للعراقيين وتسريع آليات الحج والعمرة.

وينتظر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة للسعودية قريبا يتوقع لها أن تسفر عن التوقيع على سلسلة اتفاقيات في مجالات الطاقة والنفط والصناعة والزراعة وإعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين.