خبير بيئي: متوسط إنتاج الفرد في مصر من القمامة يبلغ نصف كيلو جرام يوميا

ما أضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والإنسان؟

كشف الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، أنه يتم النظر إلى المخلفات بتعبير آخر غير أنه يتم إلقاؤها بعيدًا والتخلص منها، حيث إنه يتم اعتبارها كنز لا يفنى يجب الاستفادة منها.

وقال إن متوسط إنتاج الفرد في مصر من القمامة يبلغ نصف كيلو جرام، وفي مناطق راقية يصل إلى 2 كيلو يوميا.

وأكد أن هناك دول أوروبية يصل متوسط إنتاج الفرد من القمامة إلى 7 أضعاف إنتاج المواطن المصري، محذرا من استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأشار إلى أن خبراء البيئة ضد ظاهرة البلاستيك التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث إنها تشكل خطرا كبيرا على الأفراد، ناصحا بضرورة استعمال الأكياس الورقية.

واستطرد خبير البيئة والمناخ، أن الأكياس البلاستيكية تحتاج نحو 500 عام كي تتحلل، إضافة إلى كونها مضرة بصحة الأفراد التي يستعملوها.